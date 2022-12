DWS-Aktie: Deutsche-Bank-Tochter DWS will Gewinn mittelfristig steigern - hohe Sonderdividende geplant

Stefan Hoops kündigte eine umfassende Strategie an, die unter anderem zusätzliche Investitionen in Höhe von 70 Millionen Euro vorsieht. Sie sollen durch interne Effizienzmaßnahmen und Kostensenkungen selbst finanziert werden. Als Teil der Strategie kündigt die DWS auf ihrem Kapitalmarkttag am Mittwoch in Frankfurt auch eine Reihe neuer Finanzziele an.

So soll bis Mitte des Jahrzehnts der Gewinn je Aktie auf 4,50 Euro steigen. Vergangenes Jahr lag er bei 3,90 Euro. Die bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation soll bis 2025 unter 59 Prozent liegen, was mindestens ein Prozentpunkt besser wäre als bislang bis 2024 avisiert wurde. 2021 lag die Kennziffer bei 58 Prozent.

In den Unternehmensbereichen passiv sowie alternativ verwaltete Vermögen strebt Hoops zudem im Durchschnitt der kommenden Jahre prozentual zweistellige Wachstumsraten an. Die Aktionäre sollen davon durch eine außerordentliche Dividende im Jahr 2024 von bis zu einer Milliarde Euro profitieren. In der zweiten Hälfte des Jahrzehnts avisiert die DWS eine Ausschüttungsquote von rund 65 Prozent.

Die Deutsche Bank-Tochter DWS hat am Abend vor ihrem Investorentag ihre mittelfristigen Dividendenpläne bekannt gegeben. Ab 2025 sei eine Auszahlungsquote von rund 65 Prozent geplant, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Zum Vergleich: Für 2021 hatte der Konzern 400 Millionen Euro beziehungsweise 2 Euro je Aktie als Dividende ausgeschüttet und damit gut 64 Prozent des Bilanzgewinns von 2021. Im Jahr 2024 solle zudem die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro vorgeschlagen werden, vorbehaltlich der Kapitalbindung für Wachstumsinitiativen.

Die DWS Group GmbHCo-Aktien stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um knapp zwei Prozent auf 30,78 Euro. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg erfasste Analysten erwarten im Durchschnitt für 2022 eine Dividende von 2,06 Euro je Aktie, für 2023 in Höhe von 2,11 Euro und für 2024 von 2,24 Euro. Größter Nutznießer der Ausschüttungen ist die Deutsche Bank, die knapp 80 Prozent der DWS-Anteile hält.

