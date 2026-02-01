DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7500 -2,1%Nas23.462 -0,9%Bitcoin64.696 -0,3%Euro1,1858 +0,1%Öl65,78 -7,0%Gold4.550 -6,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y CSG Group A420X0 Allianz 840400 Bayer BAY001 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor schwachem Start -- Asiens Börsen deutlich tiefer -- US-Regierung weiter im Teil-Shutdown -- Ölpreise brechen ein -- Gold- und Silber auf Talfahrt -- Airbus, BVB im Fokus
Top News
Abgabedruck steigt: DAX mit klaren Verlusten erwartet - Kursrutsch beim KOSPI Abgabedruck steigt: DAX mit klaren Verlusten erwartet - Kursrutsch beim KOSPI
10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Palantir & Disney melden Zahlen 10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse - Palantir & Disney melden Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren an der Entwicklung von Europas Sicherheit und Verteidigung - So geht’s!

Dobrindt setzt auf Geheimdienst-Kooperation mit USA

02.02.26 06:17 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will im Bereich der Geheim- und Nachrichtendienste weiter mit den USA zusammenarbeiten. "Die USA sind und bleiben unser Partner", sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Er rate dazu, diesen Grundsatz auch nicht zu verändern, "ganz unabhängig davon, wie die politische Situation zurzeit ausschaut", sagte Dobrindt auch mit Blick auf die Kritik an den USA und deren Präsidenten Donald Trump.

Wer­bung

Zudem kündigte der Innenminister an, die Geheimdienste in Deutschland weiter stärken zu wollen. Er wolle aus dem Verfassungsschutz einen "echten Geheimdienst" machen, "der mit wirksamen, operativen Fähigkeiten ausgestattet wird". Gleichzeitig baue man die Zusammenarbeit mit anderen Geheimdiensten wie denen der USA und den israelischen weiter aus./gut/DP/zb