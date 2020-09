Stress zwischen Echelon und Amazon? Angebliche E-Bike-Kooperation soll gar nicht existieren

Indoor-Fitnessbike mit Online-Streamingkursen

Nachdem Echelon am 22. September die Zusammenarbeit mit Amazon angekündigt hatte, fiel die Peloton Interactive Aktie um vier Prozent. Präsentiert wurde das sogenannte "Prime Bike", welches für 499 US-Dollar angeboten werden sollte. Damit stellte das Prime Bike eine echte Konkurrenz für das bekannte Peloton Bike dar, welches ab einem stolzen Preis von 1.500 Dollar erhältlich ist. Beide Geräte fallen unter die Kategorie der Indoor-Fitnessbikes und werden mit Online-Streamingkursen angeboten. Besonders in Zeiten des Corona-bedingten Lockdowns und der zeitweisen Schließung der Fitnessstudios nahmen die Fitnessbikes rasant an Beliebtheit zu, sodass das Prime Bike für viele eine willkommene günstigere Alternative zum beliebten Peloton Bike darstellt.

Amazon distanziert sich von Zusammenarbeit

Doch nur wenige Stunden nach der Verkündung der Zusammenarbeit nahm die Geschichte eine merkwürdige Wendung, als ein Sprecher von Amazon sich von Echelons Produkt zu distanzieren schien. "Dieses Fahrrad ist kein Amazon-Produkt oder mit Amazon Prime verwandt", sagte der Sprecher, wie CNBC berichtet. "Echelon hat keine formelle Partnerschaft mit Amazon. Wir arbeiten mit Echelon zusammen, um dies in der Kommunikation zu klären, den Verkauf des Produkts zu stoppen und das Produkt-Branding zu ändern."

In der mittlerweile gelöschten Pressemitteilung seines Unternehmens hatte Lou Lentine, CEO von Echelon, gesagt: "Das Prime Bike wurde in Zusammenarbeit mit Amazon entwickelt, um ein erstaunliches, vernetztes Fahrrad für weniger als 500 US-Dollar zu entwickeln. Es passt einfach phänomenal. Dass Amazon uns als Partner für sein erstes vernetztes Fitnessprodukt ausgesucht hat, ist eine Anerkennung unserer Verpflichtung, Qualität zu einem angemessenen Preis zu liefern, was sich in unserem explosiven Wachstum im letzten Jahr widerspiegelt. "

Amazon reagiert mit Verkaufsstopp

In einer Sache unterscheidet sich das Bike von Echelon von dem Peloton Bike, denn das Prime Bike kommt nicht mit einem bereits eingebauten Monitor. Stattdessen können Nutzer mit einer App von Echelon mit dem eigenen Tablet auf hunderte Fitness-Kurse zugreifen. Echelon warb damit, dass Amazon Prime-Kunden die Mitgliedschaft für einen Monat umsonst erhalten würden, während diese sonst 34,99 US-Dollar pro Monat kostet. In den USA konne man das Prime Bike bereits online bestellen. Doch nur wenig später reagierte Amazon und bestritt die Kooperation mit Echelon. Der Internetriese erwirkte daraufhin einen sofortigen Verkaufsstopp und seitdem ist das Fitnessbike auch in den USA nicht mehr erhältlich. Es macht den Eindruck, als hätte eine Zusammenarbeit für ein Prime Bike nie stattgefunden.

