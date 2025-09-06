DocuSign - Flaggenausbruch als Katalysator
Eine langfristige Bodenbildung, ein erfolgreicher Pullback und eine klassische Flaggenkonsolidierung – alles drei in Kombination sorgt für einen extrem spannenden Kursverlauf bei der Docusign-Aktie. Nach dem Rücksetzer an die Nackenzone der langfristigen unteren Umkehr hat der Titel in den letzten Monaten eine trendbestätigende Flagge ausgebildet. Der „bullishe“ Ausbruch aus dieser Flaggenkonsolidierung würde mit der nachhaltigen Rückeroberung der 200-Wochen-Linie (akt. bei 71,65 USD) einhergehen. Mut macht in diesem Kontext, dass der Titel im Monatsbereich zuletzt ein „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt hat. Das gleiche konstruktive Kerzenmuster formte das Papier im Frühjahr auf Basis der Nackenzone der o. g. Trendwendeformation schon einmal. Das Kursziel aus einer abgeschlossenen Korrekturflagge ließe sich auf rund 125 USD veranschlagen, d. h. perspektivisch winkt im Ausbruchsfall ein neues Bewegungshoch jenseits des Dezemberhochs bei 107,86 USD. Als Stopp zur Risikobegrenzung ist dagegen die Kombination aus dem o. g. 200-Wochen-Durchschnitt und der Nackenzone der unteren Umkehr bei 69/65 USD prädestiniert.
DocuSign (Weekly)
5-Jahreschart DocuSign
