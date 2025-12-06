DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin77.005 +0,4%Euro1,1645 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Bullishes Gegenstück zum Todeskreuz: Das bedeutet das Golden Cross für Aktien Bullishes Gegenstück zum Todeskreuz: Das bedeutet das Golden Cross für Aktien
Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim Risikolebensversicherung - Gut versichert im Eigenheim
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DocuSign informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

06.12.25 06:35 Uhr

DocuSign hat am 04.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 25,26 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocuSign 13,10 ARS je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat DocuSign im vergangenen Quartal 1.136,84 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DocuSign 725,37 Milliarden ARS umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu DocuSign Inc Cert Deposito Arg Repr 0.0454545 Sh

DatumMeistgelesen
Wer­bung