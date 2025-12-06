DocuSign informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

DocuSign hat am 04.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 25,26 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DocuSign 13,10 ARS je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat DocuSign im vergangenen Quartal 1.136,84 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 56,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DocuSign 725,37 Milliarden ARS umsetzen können.

