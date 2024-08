Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verliert am Mittag

Index im Blick

Der DAX zeigt sich aktuell in Rot.

Am Donnerstag verbucht der DAX um 12:09 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,90 Prozent auf 18.341,89 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,770 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,411 Prozent leichter bei 18.432,50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18.508,65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 18.264,72 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.440,92 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,08 Prozent. Vor einem Monat, am 01.07.2024, wurde der DAX mit 18.290,66 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, wies der DAX einen Stand von 17.932,17 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 16.240,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 9,38 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18.892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.345,02 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit MTU Aero Engines (+ 6,23 Prozent auf 278,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,98 Prozent auf 29,54 EUR), Zalando (+ 3,42 Prozent auf 24,52 EUR), Merck (+ 1,51 Prozent auf 168,30 EUR) und Rheinmetall (+ 0,67 Prozent auf 507,20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,12 Prozent auf 39,55 EUR), BMW (-2,77 Prozent auf 83,44 EUR), Daimler Truck (-2,66 Prozent auf 34,79 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,37 Prozent auf 59,71 EUR) und Commerzbank (-2,35 Prozent auf 14,74 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.990.954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 223,991 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,51 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net