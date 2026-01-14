Donnerstagshandel in Wien: ATX Prime zeigt sich leichter

Index im Blick

Das macht der ATX Prime am Donnerstag.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0,32 Prozent leichter bei 2.689,85 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,011 Prozent auf 2.698,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2.698,49 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2.704,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 2.688,78 Einheiten.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 0,178 Prozent. Der ATX Prime stand noch vor einem Monat, am 15.12.2025, bei 2.569,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, notierte der ATX Prime bei 2.331,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 1.856,75 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,19 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2.705,96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2.654,40 Zähler.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Polytec (+ 4,00 Prozent auf 3,90 EUR), AMAG (+ 2,46 Prozent auf 25,00 EUR), Vienna Insurance (+ 2,03 Prozent auf 65,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,99 Prozent auf 33,30 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,65 Prozent auf 18,50 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Addiko Bank (-3,59 Prozent auf 24,20 EUR), Palfinger (-2,66 Prozent auf 36,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,12 Prozent auf 92,20 EUR), OMV (-2,05 Prozent auf 48,66 EUR) und Wienerberger (-1,28 Prozent auf 29,34 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 355.339 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,777 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Werte

Im ATX Prime präsentiert die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die OMV-Aktie mit 8,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

