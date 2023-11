Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel in der Gewinnzone

NYSE-Handel im Fokus

Heute hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Schlussendlich schloss der Dow Jones am Montag nahezu unverändert (plus 0,16 Prozent) bei 34.337,87 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 10,806 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,765 Prozent auf 34.020,82 Punkte an der Kurstafel, nach 34.283,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 34.205,81 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 34.405,84 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 13.10.2023, lag der Dow Jones bei 33.670,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 35.281,40 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.11.2022, lag der Dow Jones-Kurs bei 33.747,86 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2023 ein Plus von 3,63 Prozent zu Buche. Bei 35.679,13 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 31.429,82 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 4,01 Prozent auf 204,54 USD), Walt Disney (+ 1,33 Prozent auf 89,44 USD), Merck (+ 1,07 Prozent auf 102,47 USD), Walmart (+ 0,90 Prozent auf 167,68 USD) und Caterpillar (+ 0,83 Prozent auf 241,67 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Walgreens Boots Alliance (-2,84 Prozent auf 20,17 USD), Nike (-1,80 Prozent auf 104,20 USD), Intel (-1,62 Prozent auf 38,23 USD), Home Depot (-1,21 Prozent auf 288,07 USD) und Apple (-0,86 Prozent auf 184,80 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im Dow Jones ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 11.552.028 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,711 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

2024 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

