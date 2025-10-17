DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.293 ±0,0%Top 10 Crypto14,40 -3,5%Nas22.563 -0,5%Bitcoin92.467 +0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Continental übertrifft Erwartungen bei Marge und Cashflow -- Novo Nordisk, Merck, HELLA, Essilor-Luxottica im Fokus
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax unter 24.000 Punkten erwartet

17.10.25 07:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.272,2 PKT 90,8 PKT 0,38%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - SCHWACH ERWARTET - Negative Vorgaben aus den USA dürften den deutschen Aktienmarkt am Freitag belasten. Der Broker IG taxierte den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsbeginn auf 23.970 Punkte und damit 1,2 Prozent im Minus. Der US-Aktienmarkt war am Vortag nach Xetra-Schluss weiter unter Druck geraten. Mit Blick auf die Wall Street verwiesen Experten auf Sorgen hinsichtlich der Bilanzqualität kleinerer Regionalbanken, nachdem einzelne Häuser Probleme mit Krediten bekannt gemacht hatten. Insgesamt steht der Dax nach einem starken Lauf aber schon seit seinem Rekordhoch vor gut einer Woche unter Druck. Für Molltöne sorgte zuletzt der wieder aufgeflammte Handelsstreit zwischen den USA und China.

USA: - SCHWÄCHER - Die US-Börsen haben am Donnerstag nach phasenweise unruhigem Verlauf klar im Minus geschlossen. Ein Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin zum Ukraine-Krieg und ein vereinbartes Treffen in der ungarischen Hauptstadt Budapest war für Marktteilnehmer allenfalls eine Randnotiz. Die Börsen belasten weiterhin die teilweise Schließung der Bundesbehörden ("Shutdown") und die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Im Finanzsektor gab es zudem von kleineren Regionalbanken schlechte Nachrichten. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 0,65 Prozent auf 45.952,24 Punkte.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die schwachen Vorgaben aus den USA sorgten für Zurückhaltung. Auch die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China drückten weiter auf die Stimmung. In Japan büßte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel 1,3 Prozent ein. Der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 1,6 Prozent nach und der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen sank um 1,3 Prozent.

DAX 24.272,19 0,38%

XDAX 24.072,01 -0,36%

EuroSTOXX 50 5.652,01 0,84%

Stoxx50 4.777,63 0,85%

DJIA 45.952,24 -0,65%

S&P 500 6.629,07 -0,63%

NASDAQ 100 24.657,24 -0,36%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 130,55 0,14%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1713 0,22%

USD/Yen 149,93 -0,33%

Euro/Yen 175,62 -0,11%°

BITCOIN:

Bitcoin 108.882 0,63%

(USD, Bitstamp)°

ROHÖL:

Brent 61,05 -0,01 USD

WTI 57,44 -0,02 USD°

/jha/

