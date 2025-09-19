DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,15 -1,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin99.490 +1,0%Euro1,1785 -0,3%Öl67,65 -0,4%Gold3.641 -0,5%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T RENK RENK73 Alibaba A117ME thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 PUMA 696960 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000
DAX vor festerer Eröffnung -- Asiens Börsen uneinig -- US-Notenbank senkt Leitzins wie erwartet -- Tesla will nach Problemen Türmechanismus ändern -- Roche, Kering im Fokus
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Im Plus nach US-Zinssenkung

18.09.25 07:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.359,2 PKT 29,9 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
22.261,3 PKT -72,6 PKT -0,33%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
45.346,2 PKT 555,8 PKT 1,24%
Charts|News|Analysen
S&P 500
6.600,4 PKT -6,4 PKT -0,10%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der DAX dürfte am Donnerstag nach dem Zinsentscheid in den USA freundlich in den Handel starten. Anleger haben wie erwartet die erste Zinssenkung der Fed in diesem Jahr bekommen und wirken damit zunächst zufrieden. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt fast ein halbes Prozent höher auf 23.466 Punkte. In den vergangenen beiden Tagen hatte sich der Dax jeweils bei etwa 23.300 Punkten gefangen. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sprach am Morgen davon, dass Anleger in diesem Bereich eine Kaufschwelle ausgemacht haben. "Die Fed senkt den Leitzins um 25 Basispunkte und signalisiert, dass weitere drei Zinssenkungen ausreichen werden", schrieb der ING-Experte James Knightley. Zwei weitere in diesem Jahr entsprächen aktuell den Erwartungen, für 2026 werde aber nur ein weiterer Zinsschritt angedeutet. Der Markt sei von den Fed-Prognosen einer "sanften Landung" jedoch nicht überzeugt und gehe derzeit perspektivisch von mehr Zinsstufen aus.

USA: - DOW IM PLUS; NASDAQ UND S&P 500 IM MINUS - Der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed hat den Dow Jones Industrial am Mittwoch aus seiner jüngsten Lethargie gerissen und auf ein Rekordhoch gehievt. Anleger reagierten erleichtert darauf, dass die Fed wie erwartet erstmals seit rund einem Dreivierteljahr den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt hatte. Der weitere Zinspfad jedoch bleibt auch nach den zusätzlichen geldpolitischen Aussagen der Notenbank und den Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell auf der Pressekonferenz unklar. Daher büßte der Dow einen guten Teil seiner Tagesgewinne wieder ein. Der Leitindex schloss 0,57 Prozent im Plus bei 46.018,32 Punkten. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 46.262 Punkten. Die wichtigsten Technologie-Indizes und der marktbreite S&P 500 unterbrachen ihre jüngste Rekordjagd. Sie hatten schon vorab von der Hoffnung auf niedrigere Zinsen zur Ankurbelung der Wirtschaft profitiert. So fiel der S&P 500 jetzt um 0,10 Prozent auf 6.600,35 Punkte. Der technologielastige NASDAQ 100 verlor 0,21 Prozent auf 24.223,69 Punkte.

ASIEN: - NIKKEI NACH US-ZINSSENKUNG AUF REKORDHOCH - In Asien hat die US-Zinssenkung größtenteils zu Gewinnen geführt. Vor allem in Japan ging es deutlich nach oben. Der japanische Nikkei 225 zog rund eine Stunde vor Handelsende um 1,45 Prozent auf 45.440 Punkte und lag damit nur knapp unter dem im Handelsverlauf erreichten Rekordhoch von knapp 45.509 Punkten. In China legte der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen leicht zu. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gab gegen den überwiegend positiven Trend in Asien etwas nach.

^

DAX 23359,18 0,13%

XDAX 23389,87 -0,01%

EuroSTOXX 50 5369,70 -0,05%

Stoxx50 4538,42 0,02%

DJIA 46018,32 0,57%

S&P 500 6600,35 -0,10%

NASDAQ 100 24223,69 -0,21%

°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

^

Bund-Future 128,84 -0,05%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1798 -0,12%

USD/Yen 147,22 0,16%

Euro/Yen 173,69 0,03%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin

(USD, Bitstamp)

Bitcoin 117.338 0,74%

°

ROHÖL:

^

Brent 67,72 -0,23 USD

WTI 63,78 -0,27 USD

°

/zb

