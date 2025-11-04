DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -1,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.677 -2,0%Euro1,1529 +0,1%Öl64,55 -0,5%Gold3.987 -0,4%
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet

04.11.25 07:30 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.132,4 PKT 174,1 PKT 0,73%
Charts|News|Analysen
Dow Jones 30 Industrial
47.336,7 PKT -226,2 PKT -0,48%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.834,7 PKT 109,8 PKT 0,46%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - IM MINUS - Die Kursgewinne vom Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt könnten am Dienstag schon wieder Makulatur sein. Der Broker IG taxierte den Leitindex DAX rund zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsbeginn knapp ein Prozent niedriger auf 23.935 Zähler. Die jüngste Hängepartie an der Marke von 24.000 Punkten geht somit weiter. Mit den zu erwartenden Verlusten würde sich der Dax den Vorgaben von den asiatischen Börsen anschließen. In Tokio, Shanghai und Seoul gaben die Kurse nach. "An Asiens Börsen ist die Nervosität förmlich greifbar. Die beeindruckende und schon beängstigende Rally macht eine Pause", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. Warnungen vor hohen Bewertungen an den Aktienbörsen und einer möglichen Korrektur würden lauter.

USA: - DOW IM MINUS; NASDAQ IM PLUS - Die US-Aktienmärkte sind uneinheitlich in den Monat November gestartet. Während der Dow Jones an der Wall Street nachgab, setzten die Technologietitel an der Nasdaq - angetrieben vom Hype um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) - ihren Höhenflug fort. Der Dow Jones Industrial schloss am Montag 0,48 Prozent tiefer bei 47.3336,68 Punkten. Der S&P 500 stieg um 0,17 Prozent auf 6.851,97 Zähler. Für den NASDAQ 100 ging es um 0,44 Prozent auf 25.972,94 Punkte nach oben. Damit näherte sich der technologielastige Index seinem Rekordhoch aus der Vorwoche bei 26.182 Punkten. An den Weltbörsen bleibt das Trendthema Künstliche Intelligenz in aller Munde - mit immer neuen Vereinbarungen, die die großen US-Konzerne international abschließen. Dies setzte sich am Montag mit weiteren milliardenschweren Partnerschaften fort.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Dienstag unter Druck gestanden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank kurz vor dem Handelsende um 1,1 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen fiel um 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong gab zuletzt um 0,4 Prozent nach.

^

DAX 24132,41 0,73%

XDAX 24117,03 0,63%

EuroSTOXX 50 5679,25 0,30%

Stoxx50 4765,55 0,23%

DJIA 47336,68 -0,48%

S&P 500 6851,97 0,17%

NASDAQ 100 25972,94 0,44%

°

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

^

Bund-Future 129,25 0,09%

°

DEVISEN:

^

Euro/USD 1,1513 -0,06%

USD/Yen 153,72 -0,31%

Euro/Yen 176,99 -0,36%

°

BITCOIN:

^

Bitcoin 104.468 -1,95%

(USD, Bitstamp)

°

ROHÖL:

^

Brent 64,69 -0,20 USD

WTI 60,87 -0,18 USD

°

/mis

08:16Aktien Frankfurt Ausblick: Dax nach gutem Wochenstart wieder unter Druck
08:00Top 10: Das Wichtigste zum Börsengeschehen heute - Uber, Pinterest, AMD und Super Micro öffnen ihre Bücher
08:00Trading Idee: DAX - Ichimoku-Wolke weiter als Signalgeber
07:58Fresenius Medical Care: Dialyseanbieter überrascht im dritten Quartal
07:32Plus Ultra baut mit zwei Airbus A330 aus - und fliegt nach Buenos Aires
07:30dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet
07:25Nach Vortagesgewinnen: DAX dürfte seine Aufschläge vom Wochenstart wieder abgeben
07:11DAX-FLASH: Dax dürfte Gewinne vom Montag wieder abgeben
