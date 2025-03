dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 20.03.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2/Erhöhte Unsicherheit: RWE kappt Investitionen - Aktie unter Druck

ESSEN - Der Energiekonzern RWE stellt strengere Ansprüche an neue Investitionen. Der Vorstand setzt seine Anforderungen an die Rendite nach oben, wie das Unternehmen am Donnerstag in Essen mitteilte. Das unsichere Umfeld verlange ein noch strikteres Management der Risiken, hieß es. In der Folge will RWE bis 2030 weniger investieren als bislang geplant. 2024 schnitt der Konzern derweil trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im Tagesgeschäft tendenziell besser ab als von Analysten erwartet. Die Ergebnisziele für 2025 fallen im Mittel hingegen eher schwächer aus.

ROUNDUP: Lanxess enttäuscht nach Jahresverlust mit Prognose - Kursrutsch

KÖLN - Der Chemiekonzern LANXESS ist 2024 unter dem Strich in die roten Zahlen gerutscht. Während das Tagesgeschäft trotz eines Umsatzrückgangs mehr abwarf als im Vorjahr, wiederholten sich positive Einmaleffekte nicht. Für 2025 stellte Vorstandschef Matthias Zachert zwar einen weiteren Gewinnanstieg im operativen Geschäft in Aussicht. Analysten hatten jedoch mehr erwartet - besonders für das laufende erste Quartal. Am Aktienmarkt wurden die Neuigkeiten vom Donnerstag mit einem Kursrutsch quittiert.

ROUNDUP 2: Deutz will Rüstungsgeschäft ausweiten - Aktie sackt nach Rally ab

KÖLN - Der Motorenbauer DEUTZ möchte sein bislang nur kleines Geschäft mit der Rüstungsbranche deutlich ausweiten. "Für uns ist Defence ein sehr wichtiger und interessanter Markt mit großem Wachstumspotenzial", sagte Firmenchef Sebastian Schulte in Köln. Man habe eine lange Liste an Geschäftsmöglichkeiten in verschiedenen Staaten erstellt und die Vertriebsaktivitäten verstärkt.

ROUNDUP: Nemetschek erwartet kräftiges Wachstum - Aktie gibt etwas nach

MÜNCHEN - Der auf die Baubranche spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek (Nemetschek SE) rechnet auch im neuen Jahr mit deutlichem Wachstum. Dazu trägt auch die Übernahme der US-Firma GoCanvas aus dem vergangenen Jahr erneut bei. Dank des bisher größten Nemetschek-Zukaufs, der Umstellung auf Software-Abos aus der Cloud sowie neuer KI-Funktionen stünden alle Zeichen erneut auf anhaltend starkes Wachstum, sagte Konzernchef Yves Padrines am Donnerstag laut Mitteilung. Die im MDAX notierte Aktie fiel jedoch.

ROUNDUP: SGL Carbon erwartet Umsatz- und Ergebnisrückgang - Kursrutsch

WIESBADEN - SGL Carbon (SGL Carbon SE) geht vorsichtig in das neue Geschäftsjahr. Eine zurückhaltende Nachfrage dürfte die Entwicklung belasten, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wiesbaden mit. Dies gelte besonders für das Geschäft mit der Halbleiterindustrie. Hauptgrund seien niedriger Wachstumsraten bei Elektrofahrzeugen als ursprünglich prognostiziert - und weiterhin hohe Lagerbestände bei den Kunden. Mit einem Anziehen der Nachfrage rechnet der Vorstand frühestens in der zweiten Jahreshälfte. Zudem erwartet SGL eine geringere Dynamik im Geschäft mit der Autoindustrie. Umsatz und Ergebnis dürften 2025 daher weiter sinken.

ROUNDUP: Hellofresh will von 2027 an profitabel wachsen

BERLIN - Der Kochboxen-Versender HelloFresh will in den kommenden Jahren seine Kosten drastisch senken und den rückläufigen Umsatz stabilisieren. Ab 2026 sollen jährlich insgesamt 300 Millionen Euro eingespart werden, ein Großteil davon werde bereits im laufenden Jahr realisiert, gab der MDAX-Konzern am Donnerstag bei einer Investorenveranstaltung in Berlin bekannt. "Bis 2026 werden wir uns darauf konzentrieren, unsere Margen zu verbessern, um spätestens ab 2027 wieder profitables Wachstum zeigen zu können", sagte Konzernchef Dominik Richter im Gespräch der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Die Hellofresh-Aktie notierte gegen Mittag 3,5 Prozent im Minus.

ROUNDUP: RTL Group will operativ mehr verdienen - Aktie stark unter Druck

LUXEMBURG - Die RTL Group (RTL) will nach einem herausfordernden Jahr mehr operativen Gewinn einfahren. Bei leicht anziehendem Erlös soll 2025 das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) deutlich besser ausfallen. Im vergangenen Jahr entwickelte sich dagegen die Inhalte-Produktion Fremantle 2024 weiter schwach und die Fernseh-Werbeerlöse sanken im wichtigen vierten Quartal. Konzernchef Thomas Rabe bezeichnete die letzten drei Monate des Jahres in einer Telefonkonferenz am Donnerstag als "enttäuschend". An der Börse ging es für die RTL-Aktie bergab.

Weitere Meldungen

-Konzerne erhöhen Dividenden: 61 Milliarden Euro für Aktionäre

-ROUNDUP 2/Krise in der Autoindustrie: Zulieferer ZF mit Milliardenverlust

-SAF-Holland erwartet 2025 keine großen Sprünge - Dividende bleibt stabil

-Anlagenbauer Krones zahlt deutlich mehr Dividende

-Heidelberger Druck: Finanzchefin von der Goltz geht

-Gutachten: Steuern und Gebühren bremsen deutschen Luftverkehr

-Chipunternehmen Elmos ehöht Dividende

-Initiative will Klimaschutz-Mittel für Luftfahrt nutzen

-Instagram-Konzern Meta bringt KI-Funktionen doch in die EU

-Targobank kauft Oldenburgische Landesbank

-Medizinartikelhersteller Hartmann mit Gewinnsprung

-Hapag-Lloyd stellt sich auf neue Lage im Roten Meer ein

-Boom in der Raumfahrt - OHB hofft auf Milliardenaufträge

-Prognose: Jährlich 320.000 neue Wohnungen benötigt

-ROUNDUP: Umwelthilfe klagt gegen Pestizideinsatz bei Holztransport

-Die meisten Deutschen befürchten von KI noch mehr Fake News

-Doppelspitze für Chefredaktion der 'Badischen Zeitung'°

