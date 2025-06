Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 71,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:39 Uhr 0,3 Prozent auf 71,80 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 72,00 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.133 Drägerwerk-Aktien.

Am 06.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,00 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,28 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit Abgaben von 41,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,00 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 30.04.2025 vor. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,75 Prozent auf 730,30 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 735,82 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Drägerwerk am 29.07.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,71 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

