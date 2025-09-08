DAX23.817 +0,5%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,15 -1,5%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.777 -0,6%Euro1,1740 +0,1%Öl67,25 +0,6%Gold3.644 ±0,0%
Drägerwerk im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Kursabschlägen

15.09.25 09:29 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 66,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
56,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 66,60 EUR nach. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 66,60 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 48 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 73,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,76 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,64 Prozent.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 5,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
