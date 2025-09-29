DAX23.696 -0,2%ESt505.490 -0,3%Top 10 Crypto15,63 -1,7%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1749 +0,2%Öl67,13 -0,8%Gold3.830 -0,1%
Aktienkurs im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag stabil

30.09.25 09:26 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag stabil

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Kaum Ausschläge verzeichnete die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 63,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
50,40 EUR -0,80 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 63,30 EUR. Bei 64,20 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 63,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 64,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 487 Drägerwerk-Aktien.

Bei 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 13,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 33,33 Prozent sinken.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,61 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,43 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 784,67 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 779,99 Mio. EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,97 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Drägerwerk

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
