Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagvormittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 63,40 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 63,40 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 63,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 383 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 73,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.06.2025). Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 13,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 42,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Am 29.07.2025 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,97 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

