Aktie im Blick

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

26.09.25 09:27 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 64,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
51,00 EUR -0,60 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 64,90 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 65,60 EUR zu. Bei 63,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 774 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 10.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,98 Prozent.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,84 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,67 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
