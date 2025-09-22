DAX23.616 +0,3%ESt505.467 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1669 ±0,0%Öl69,19 -0,7%Gold3.746 -0,1%
Fokus auf Aktienkurs

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Mittag zu

26.09.25 12:08 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Mittag zu

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 63,90 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
51,20 EUR -0,40 EUR -0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 63,90 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 65,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 63,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.536 Stück gehandelt.

Am 10.06.2025 markierte das Papier bei 73,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 12,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 51,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 82,67 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.07.2025. In Sachen EPS wurden 0,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 779,99 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 5,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

