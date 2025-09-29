Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk stabilisiert sich am Mittag
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 63,30 EUR.
Die Drägerwerk-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 63,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 64,20 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 62,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 64,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.883 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.
Am 10.06.2025 markierte das Papier bei 73,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.
Drägerwerk-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,03 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,84 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 82,67 EUR.
Am 29.07.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2025 5,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|16.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|17.06.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|16.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|17.06.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|06.06.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.09.2025
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|14.07.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
