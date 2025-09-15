Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag verlustreich

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 65,10 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 65,10 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 65,10 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6 Drägerwerk-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,29 Prozent. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.07.2025. Drägerwerk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Drägerwerk dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

