Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 64,70 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 64,70 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 64,10 EUR ein. Mit einem Wert von 65,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 1.334 Aktien.

Am 10.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 12,98 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.

Am 29.07.2025 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 5,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

