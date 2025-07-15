DAX23.491 -0,6%ESt505.440 -0,3%Top 10 Crypto15,55 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1775 +0,3%Öl66,20 -0,7%Gold3.726 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Porsche PAG911 D-Wave Quantum A3DSV9 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Apple 865985 Palantir A2QA4J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt deutlich -- Pfizer plant wohl Übernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Montagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
Webtoon Entertainment im Pivotal-Point-Check: Disney-Investment und -Partnerschaft für globale Comic-Plattform beflügelt Aktie um über 39 %! Webtoon Entertainment im Pivotal-Point-Check: Disney-Investment und -Partnerschaft für globale Comic-Plattform beflügelt Aktie um über 39 %!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!
Kursentwicklung im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag im Minus

22.09.25 12:12 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 64,70 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
52,60 EUR -1,80 EUR -3,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 64,70 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 64,10 EUR ein. Mit einem Wert von 65,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 1.334 Aktien.

Am 10.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 12,98 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.

Am 29.07.2025 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,61 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,43 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 5,97 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren verloren

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren angefallen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen