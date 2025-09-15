Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 66,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 66,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,10 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 5.216 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.06.2025 auf bis zu 73,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Drägerwerk hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,43 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,97 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

