Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 65,40 EUR.

Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:36 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 65,40 EUR abwärts. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,40 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,70 EUR. Bisher wurden heute 755 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 73,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.06.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,77 Prozent hinzugewinnen. Am 22.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 35,47 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 2,03 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 82,67 EUR angegeben.

Drägerwerk ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,60 Prozent auf 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Drägerwerk am 29.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Drägerwerk.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

