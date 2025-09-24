Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagnachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 63,30 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,7 Prozent auf 63,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 63,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,70 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 3.891 Aktien.

Bei 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Abschläge von 33,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 82,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,97 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Drägerwerk-Investment von vor einem Jahr verdient

TecDAX-Titel Drägerwerk-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren verloren