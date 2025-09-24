DAX23.555 -0,5%ESt505.448 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.051 -0,2%Nas22.402 -0,4%Bitcoin95.467 -1,1%Euro1,1674 -0,6%Öl68,69 -0,6%Gold3.734 -0,1%
Aktie im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagnachmittag in Rot

25.09.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 63,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
51,60 EUR -0,40 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 1,7 Prozent auf 63,30 EUR ab. Das Tagestief markierte die Drägerwerk-Aktie bei 63,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,70 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 3.891 Aktien.

Bei 73,10 EUR erreichte der Titel am 10.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 42,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2024). Abschläge von 33,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,84 EUR. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 82,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,60 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 779,99 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,97 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

