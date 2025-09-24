Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 63,80 EUR ab.
Die Drägerwerk-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 63,80 EUR. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,70 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 63,70 EUR. Zuletzt wechselten 333 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.
Am 10.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 14,58 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (42,20 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 51,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,03 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,84 EUR je Drägerwerk-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 82,67 EUR.
Drägerwerk gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 779,99 Mio. EUR, gegenüber 784,67 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,60 Prozent präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,97 EUR je Aktie belaufen.
