Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 64,20 EUR.
Die Drägerwerk-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 64,20 EUR. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 63,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 10.06.2025 auf bis zu 73,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 12,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Abschläge von 34,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 2,03 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 82,67 EUR an.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 779,99 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 784,67 Mio. EUR umsetzen können.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,97 EUR je Drägerwerk-Aktie.
