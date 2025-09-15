DAX23.616 +1,1%ESt505.421 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,63 -0,4%Gold3.656 -0,1%
Blick auf Drägerwerk-Kurs

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk büßt am Vormittag ein

18.09.25 09:30 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk büßt am Vormittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 65,80 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
54,40 EUR -0,60 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:00 Uhr fiel die Drägerwerk-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 65,80 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 65,80 EUR. Bei 65,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12 Stück gehandelt.

Am 10.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 73,10 EUR an. Gewinne von 11,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Abschläge von 35,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2024 mit 2,03 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 779,99 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 784,67 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 29.10.2026.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen