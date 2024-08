Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 46,20 EUR nach oben.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 11:44 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 46,20 EUR. Die Drägerwerk-Aktie legte bis auf 46,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.205 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 21,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 9,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 58,67 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,57 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 784,67 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 771,26 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Drägerwerk am 29.10.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,96 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

