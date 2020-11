Citibank Marktanalyse nennt Bitcoin das neue Gold und gibt $318.000 Kursziel für Dez 2021

JP Morgan’s ambivalente Haltung zu Bitcoin

Im September 2017 bezeichnete JP Morgan CEO Jamie Dimon Bitcoin äußerst medienwirksam als "Betrug" und erntete zunächst Spott, als Bitcoins Preis in den drei darauffolgenden Monaten auf ein Allzeithoch von etwa $20.000 U.S.-Dollar anstieg. Was dann folgte, war ein ausgedehnter Bear Market, der erst im Dezember 2018 bei einem Preis von $3.200 U.S.-Dollar sein Ende fand. JPMorgan hatte Bitcoin allerdings alles andere als abgeschrieben. Im Februar 2019 veröffentlichte die Bank Pläne, eine eigene digitale Währung ("JPM Coin") zu kreieren und ihre auf Ethereum basierende Business Blockchain "Quorum" wurde erst kürzlich vom Blockchain Softwareunternehmen Consensys übernommen. Vor einem Monat erschien dann - nicht minder medienwirksam - ein "Global Markets Strategy" Report, in dem Analysten der Finanzinstitution Bitcoin mit Gold vergleichen und besonders die Affinität der Generation der "Millennials" zu Kryptowährungen betont. Am Freitagnachmittag wurde bekannt, dass nun auch ein Leitender Analyst der drittgrößten Bank der Vereinigten Staaten, Citibank, in den Chor des Bitcoin-Lobgesangs einstimmt.

Bitcoins Preis-Action in 2020 erinnert Citibank’s Fitzpatrick and die Goldmärkte der 1970er Jahre

Auch der Leiter von Citibanks Marktanalyse, Thomas Fitzpatrick, bemüht in seinem für institutionelle Kunden verfassten Bericht über Bitcoin den Vergleich mit dem Edelmetall-Wertspeicher: "Dieser Anstieg [die Rede ist von Bitcoins erstem parabolischen Preisanstieg 2010-2011] und wie er den Mainstream erreichte erinnert stark an das, was mit Gold passierte, als es in den frühen 1970ern nach 50 Jahren des Handels in einer Preisspanne zwischen $20-$35 wieder frei fluktuieren konnte. In Bezug auf den Goldpreis war diese Phase von einem strukturellen Wandel der Modernen Geldordnung geprägt, als die orthodoxe Beziehung zwischen FIAT-Währungen und Gold gebrochen und damit eine Welt der fiskalischen Disziplinlosigkeit, Defizite und Inflation eingeläutet wurde. Der Vorstoß von Bitcoin passierte unter dem Eindruck der Weltfinanzkrise als wir eine neue Veränderung der Geldordnung erlebten, die zu Zinsraten von NULL Prozent (in einigen Ländern negative Raten) und Quantitativer Lockerung führte." Nun wähnt Fitzpatrick die Welt wieder an der Schwelle einer solchen Umwälzung: Die Rückkehr zu konservativer Fiskalpolitik sieht er aufgrund der Auswirkungen der Covid-19 Krise bis auf unbestimmte Zeit als unwahrscheinlich an. Besonders die Strategie der U.S.-Zentralbank Federal Reserve fokussiert sich auch bis auf unbestimmte Zeit nach der Krise auf Quantitative Lockerung und weitere drastische Vermehrungen der Geldmenge.

Was gut für den Goldpreis ist könnte noch besser für den Bitcoin Preis sein

Die oben beschriebenen Bedingungen schaffen laut Fitzpatrick gute Rahmenbedingungen für einen Preisanstieg in den Gold Märkten. Er hebt allerdings hervor, dass Gold als physisches Gut gewissen Beschränkungen unterliegt. Es sei schwierig über Grenzen hinweg zu transportieren, müsse gelagert und könnte in der Welt der Wertspeicher als "alter Hut" angesehen werden. Bitcoin sei hingegen ein Vermögenswert des 21. Jahrhunderts:

- Bitcoin ist digital und passt zu den kommenden digitalen Zentralbanks-Währungen wie Gold zu Bargeld passte.

- Bitcoin ist ein Anlagegut mit limitiertem Angebot.

- Bitcoin lässt sich einfach über Landesgrenzen hinweg bewegen und Eigentümer sind nur undeutlich auszumachen.

- Bitcoins deflationäre Eigenschaften machen die Kryptowährung zu einem geeigneten Hedge gegen stärker werdende Inflation.

Eine überraschend hohe Preisvorhersage für den Dezember 2021

Die von Fitzpatrick vorgebrachten Argumente finden sich in vielen der in den vergangenen Monaten veröffentlichten Bekenntnisse zu Bitcoin wieder, aber seine Preisvorhersage ist eine der höchsten, die bisher aus der Szene der institutionellen Investoren verlautbart wurde. Basierend auf einer Analyse der Daten vergangener Bitcoin Bullenmärkte kommt der Report zu einem Preisziel von $318.000 US Dollar bis zum Dezember 2021. Als Orientierungshilfen dienen ein um die Hoch- und Tiefpunkte der vergangenen zwei Marktzyklen aufgespannter Preiskanal sowie die Intensität der Anstiege und Korrekturen dieser Zyklen.

Handeln Sie Bitcoin, Ethereum & Co auf der Börse Stuttgart Digital Exchange

Die Börse Stuttgart Digital Exchange (BSDEX) bietet als einzige Krypto Exchange eine Handelsplattform "Made in Germany". Neben niedrigen Entgelten und der Verwahrung der Kryptowerte bei einem deutschen Krypto Verwahrer, bietet die BSDEX ein technisch sicheres und transparentes Umfeld für den Handel von Kryptowerten nach deutschem Recht. Handeln Sie auf der BSDEX die Währungen Bitcoin, Ethereum, Litecoin und XRP für niedrige Transaktionsentgelte von max. 0.35% pro Trade. Keine versteckten Kosten. Als finanzen.net Leser erhalten Sie exklusiv €25 Prämie bei Kontoeröffnung. Jetzt exklusiven €25 Neukundenprämie sichern.







Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com, BSDEX, CitiFXTechnicals