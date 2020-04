Daimler-Aktie höher: Daimler-Gewinn bricht um 80 Prozent ein

Werbung

DAX beendet den Handel höher -- Daimler-Gewinn bricht um 80 Prozent ein -- Lufthansa schreibt Milliardenverlust -- Netflix, Wirecard, ProSieben, Bayer, ADVA im Fokus

Snap will sich über Schuldscheine frisches Geld besorgen. Gap wegen Corona-Krise in Finanznöten. Markit: Heftigster Einbruch der US-Wirtschaft in Umfragehistorie. S&P stuft Bonität von Disney herunter. Wacker Neuson will Dividende wegen Corona aussetzen - Online-Hauptversammlung. Goldpreis steigt zeitweise über 1.600 Euro.