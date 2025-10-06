DAX24.377 ±-0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,19 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,70 +2,1%Gold3.940 +1,4%
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Ruhiger Wochenstart: DAX legt nach starker Vorwoche zunächst Verschnaufpause ein
DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Montagmittag freundlich

06.10.25 12:05 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 54,00 EUR.

DWS Group GmbH & Co. KGaA
53,20 EUR 0,60 EUR 1,14%
Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 11:46 Uhr 0,8 Prozent. Bei 54,05 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 53,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.088 DWS Group GmbH-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 2,50 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (35,40 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 52,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,81 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

