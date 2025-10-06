DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Montagmittag freundlich

DWS Group GmbH im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 54,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 11:46 Uhr 0,8 Prozent. Bei 54,05 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 53,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.088 DWS Group GmbH-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 2,50 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (35,40 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 52,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,81 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

