DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH zeigt sich am Montagmittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von DWS Group GmbH. Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 54,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel gewannen die DWS Group GmbH-Papiere um 11:46 Uhr 0,8 Prozent. Bei 54,05 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 53,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.088 DWS Group GmbH-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DWS Group GmbH-Aktie 2,50 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (35,40 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die DWS Group GmbH-Aktie 52,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,81 EUR. Im Vorjahr erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre 2,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
