DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von DWS Group GmbH zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 53,60 EUR.

Die DWS Group GmbH-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 53,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 53,65 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DWS Group GmbH-Aktie bei 53,55 EUR. Bei 53,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.141 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Bei 55,35 EUR erreichte der Titel am 07.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,26 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 33,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,81 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,83 EUR für die DWS Group GmbH-Aktie.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DWS Group GmbH einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

