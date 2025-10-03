DAX24.357 -0,3%Est505.645 ±-0,0%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.884 +0,2%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1744 +0,2%Öl64,75 +0,7%Gold3.876 +0,5%
So entwickelt sich DWS Group GmbH

DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Freitagnachmittag

03.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DWS Group GmbH-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 53,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DWS Group GmbH & Co. KGaA
52,60 EUR 0,25 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 53,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DWS Group GmbH-Aktie bei 53,75 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,75 EUR. Bisher wurden heute 38.488 DWS Group GmbH-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 55,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,46 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 51,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DWS Group GmbH-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,81 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 51,83 EUR angegeben.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,39 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DWS Group GmbH-Aktie

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

