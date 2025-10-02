DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH am Vormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von DWS Group GmbH gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DWS Group GmbH zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 53,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die DWS Group GmbH-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 53,80 EUR. Die DWS Group GmbH-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 54,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 53,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.115 DWS Group GmbH-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 07.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,35 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DWS Group GmbH-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 35,40 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,20 Prozent würde die DWS Group GmbH-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten DWS Group GmbH-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,83 EUR.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DWS Group GmbH-Aktie in Höhe von 4,38 EUR im Jahr 2025 aus.
