DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tritt am Mittag auf der Stelle

DWS Group GmbH im Fokus

Die Aktie von DWS Group GmbH hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die DWS Group GmbH-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 53,25 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:45 Uhr die DWS Group GmbH-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 53,25 EUR. In der Spitze legte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 53,30 EUR zu. Bei 52,50 EUR markierte die DWS Group GmbH-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.952 DWS Group GmbH-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,35 EUR) erklomm das Papier am 07.08.2025. Gewinne von 3,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DWS Group GmbH-Aktie 33,52 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,20 EUR an DWS Group GmbH-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,83 EUR.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,38 EUR je DWS Group GmbH-Aktie.

Redaktion finanzen.net

