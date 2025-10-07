DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Zuletzt wies die DWS Group GmbH-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 54,40 EUR nach oben.
Um 09:04 Uhr stieg die DWS Group GmbH-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 54,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die DWS Group GmbH-Aktie sogar auf 54,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.692 DWS Group GmbH-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,75 Prozent könnte die DWS Group GmbH-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DWS Group GmbH-Aktie derzeit noch 34,93 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten DWS Group GmbH-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,81 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,83 EUR.
Experten gehen davon aus, dass DWS Group GmbH im Jahr 2025 4,40 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.2025
|DWS Group GmbHCo Outperform
|RBC Capital Markets
|06.08.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|28.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.2025
|DWS Group GmbHCo Neutral
|UBS AG
|09.07.2025
|DWS Group GmbHCo Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|25.01.2022
|DWS Group GmbHCo Underperform
|Credit Suisse Group
|10.12.2019
|DWS Group GmbHCo Verkaufen
|DZ BANK
