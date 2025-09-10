DWS Group GmbH Aktie News: DWS Group GmbH tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DWS Group GmbH. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 52,35 EUR.

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 52,35 EUR. In der Spitze büßte die DWS Group GmbH-Aktie bis auf 52,35 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 166 DWS Group GmbH-Aktien umgesetzt.

Am 07.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die DWS Group GmbH-Aktie somit 5,42 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 35,40 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der DWS Group GmbH-Aktie liegt somit 47,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem DWS Group GmbH seine Aktionäre 2024 mit 2,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,79 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group GmbH-Aktie wird bei 51,83 EUR angegeben.

