eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von eBay gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die eBay-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 89,61 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 89,61 USD. Das Tagestief markierte die eBay-Aktie bei 89,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,89 USD. Von der eBay-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 153.703 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (101,15 USD) erklomm das Papier am 16.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Am 01.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,40 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie.
Nachdem eBay seine Aktionäre 2024 mit 1,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eBay am 30.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte eBay 0,45 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 2,74 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,58 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Von Analysten wird erwartet, dass eBay im Jahr 2025 5,45 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
