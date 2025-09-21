eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken eBay am Montagnachmittag ins Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von eBay. Zuletzt ging es für das eBay-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 92,61 USD.
Werte in diesem Artikel
Die eBay-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 92,61 USD. Bei 92,68 USD markierte die eBay-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,20 USD. Bisher wurden heute 125.083 eBay-Aktien gehandelt.
Am 16.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 101,15 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der eBay-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 56,40 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die eBay-Aktie 64,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für eBay-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,08 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.
Am 30.07.2025 äußerte sich eBay zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,45 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat eBay 2,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,45 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
