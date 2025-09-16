DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.273 +0,3%Nas22.569 +0,4%Bitcoin98.331 -1,0%Euro1,1750 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.683 +1,1%
So entwickelt sich eBay

eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend fester

19.09.25 20:24 Uhr
eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Abend fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von eBay. Die Aktionäre schickten das Papier von eBay nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 90,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
eBay Inc.
75,92 EUR -0,38 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von eBay zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 90,66 USD. In der Spitze legte die eBay-Aktie bis auf 91,36 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 90,64 USD. Bisher wurden heute 728.589 eBay-Aktien gehandelt.

Bei 101,15 USD erreichte der Titel am 16.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der eBay-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.11.2024 (56,40 USD). Der derzeitige Kurs der eBay-Aktie liegt somit 60,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,08 USD an eBay-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,15 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte eBay am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat eBay 2,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

Nachrichten zu eBay Inc.

DatumMeistgelesen
