eBay Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie eBay am Mittwochabend gefragt
Die Aktie von eBay zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die eBay-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,6 Prozent auf 93,40 USD.
Um 20:07 Uhr sprang die eBay-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 93,40 USD zu. Im Tageshoch stieg die eBay-Aktie bis auf 93,73 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,83 USD. Zuletzt wechselten 716.159 eBay-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 16.08.2025 auf bis zu 101,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,30 Prozent Plus fehlen der eBay-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 56,40 USD fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,61 Prozent.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 USD.
eBay ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,45 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat eBay mit einem Umsatz von insgesamt 2,74 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 6,20 Prozent gesteigert.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass eBay ein EPS in Höhe von 5,45 USD in den Büchern stehen haben wird.
