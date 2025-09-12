Von der Leyen: Apps machen für den Profit Kinder süchtig
Werte in diesem Artikel
STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wirft App-Entwicklern vor, Kinder aus Profitinteressen abhängig von ihren Produkten zu machen. "Dieses Geschäft ist keine Wohltätigkeit, aber Eltern leben jeden Tag mit den Risiken und Schäden, die damit verbunden sind", sagte sie bei einer Veranstaltung am Rande der UN-Generalversammlung in New York. Soziale Medien und Apps machten die Kinder süchtig und führten zu Cybermobbing sowie Anstiftungen zur Selbstverletzung, fügte von der Leyen hinzu.
Die deutsche Politikerin hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, Altersgrenzen für soziale Medien einzuführen. Bis Ende des Jahres soll dafür eine Expertengruppe eingerichtet werden, die die EU-Kommission bei weiteren Schritten beraten soll. Als Vorbild soll Australien dienen. Das Land gilt als ein Vorreiter bei dem Thema. Dort ist es bereits beschlossene Sache, dass Jugendliche künftig erst ab 16 Jahren Plattformen wie X, Tiktok, Facebook und Instagram nutzen dürfen./tre/DP/stw
Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.09.2025
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:06
|Apple Neutral
|UBS AG
|22.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|15.09.2025
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.2025
|Apple Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.01.2025
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|21.01.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen