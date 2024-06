Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die BMW-Aktie

Portfolio angepasst

So hoch fiel ein Insiderdeal bei der BMW-Aktie aus.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 31.05.2024 bei BMW verzeichnet. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 03.06.2024 ein. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, fügte am 31.05.2024 9.877 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 92,74 EUR aufgerufen. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 93,42 EUR zu.

Der BMW-Aktie ging am Tag der Kundgebung des Deals durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. Im FSE-Handel wechselten 860 BMW-Aktien den Besitzer. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 57,26 Mrd. Euro. Gegenwärtig werden 571.791.680 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor handelte Nedeljkovic, Dr. Milan am 31.05.2024 mit BMW-Anteilen. Um 9.877 Anteile für einen Preis von jeweils 92,74 EUR baute Nedeljkovic, Dr. Milan das eigene Portfolio aus.

Redaktion finanzen.net