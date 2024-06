Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die BMW-Aktie

Insidertrade

BMW gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Die BaFin wurde über einen Insidertrade bei BMW am 31.05.2024 informiert. Am 03.06.2024 wurde der Handel mit BMW-Anteilen gemeldet. Am 31.05.2024 baute Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, sein Depot um 9.877 Aktien aus. Nedeljkovic, Dr. Milan bezahlte 92,74 EUR je Anteilsschein. An diesem Tag wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR nach oben.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 860 BMW-Aktien. Der Börsenwert von BMW beläuft sich aktuell auf 56,72 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 571.791.680 Papiere.

Der vorangegangene Insidertrade von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 31.05.2024 gemeldet. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 9.877 Aktien zu je 92,74 EUR.

