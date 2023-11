Eigengeschäft von Führungskräften: Die Auswirkung auf die RCM Beteiligungs-Aktie

Depotänderung

Bei RCM Beteiligungs wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Werte in diesem Artikel

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 23.11.2023 bei RCM Beteiligungs verzeichnet. RCM Beteiligungs meldete den Insiderdeal am 27.11.2023. RCM Beteiligungs-Vorstand Schmitt, Martin vergrößerte am 23.11.2023 die eigene Aktienposition. Schmitt, Martin erwarb 6.393 Aktien für je 1,49 EUR. Die RCM Beteiligungs-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 3,40 Prozent auf 1,53 EUR.

Die RCM Beteiligungs-Aktie zeigte sich am Tag der Veröffentlichung der BaFin-Meldung schließlich stabil und notierte im FSE-Handel bei 1,45 EUR. Aktuell ergibt sich für RCM Beteiligungs eine Börsenbewertung in Höhe von 19,08 Mio. Euro. 12.980.036 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Schmitt, Martin hatte bereits am 21.11.2023 einen Insidertrade abgeschlossen. Die Führungskraft machte eine Steigerung im Portfolio um 1.394 Aktien zu jeweils 1,49 EUR bekannt.

Redaktion finanzen.net