Bayer-Jobabbau betrifft anscheinend 4.500 Stellen in Deutschland

Von den 12.000 Stellen, die Bayer weltweit abbauen will, entfallen 4.500 auf Deutschland, wie die Rheinische Post unter Berufung auf informierte Kreise berichtet. Am Dienstag wolle der Vorstand die Mitarbeiter in einem Brief über die Maßnahme informieren. Demnach sollen 3.000 der 4.500 abzubauende Stellen auf Querschnittsfunktionen entfallen, etwa in Verwaltung und IT, und teilweise auf Synergien durch die Monsanto-Übernahme. 1.000 Stellen sollen auf andere Bereiche wie die Forschung entfallen.

In dem Brief betone der Bayer-Vorstand auch, dass der Abbau sozialverträglich erfolgen soll und betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen seien.

Ein Bayer-Sprecher wollte den Zeitungsbericht auf Anfrage nicht kommentieren.

Bayer hatte im November 2018 den Abbau von 12.000 Stellen angekündigt, aber noch nichts zu den Landeszahlen gesagt. Bayer hat in Deutschland 32.000 Mitarbeiter.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock, Bayer