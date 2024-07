Einigung?

Der Wechsel von Abwehrspieler Yan Couto von Manchester City zu Borussia Dortmund auf Leihbasis soll dem TV-Sender Sky zufolge beschlossene Sache sein.

Demnach haben der englische Fußball-Meister und der BVB sich geeinigt. Couto wird dem Bericht zufolge an diesem Donnerstag von Brasilien in die Schweiz fliegen. In Bad Ragaz bereiten sich die Borussen von Donnerstag bis zum 9. August auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga vor.

Noch in dieser Woche soll Couto in Bad Ragaz mit seinen neuen Kollegen auf dem Platz stehen, hieß es bei Sky. Der 22 Jahre alte Brasilianer war zuletzt für zwei Spielzeiten von Manchester City an den FC Girona nahe Barcelona ausgeliehen gewesen. Nun soll es sich laut Sky um ein Leih-Geschäft mit einer Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro handeln.

DORTMUND (dpa-AFX)