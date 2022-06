Daimler Truck-Aktie gibt dennoch nach: Goldman hebt Kursziel für Daimler Truck an

Analystin Daniela Costa hob ihre bereinigten operativen Ergebnisschätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie für 2022 um 29 Prozent an. Für 2023 hob sie sie um 8 Prozent. Mit Blick auf die für 2023 erwartete Free-Cashflow- Rendite preisten die Papiere bereits einen Abschwung des Lkw-Markts ein.

Die Daimler Truck-Aktie gibt im XETRA-Handel am Montag zeitweise um 1,34 Prozent auf 28,06 Euro nach.

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 11:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com