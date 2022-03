Rheinmetall-Aktie dreht ins Minus: Metzler hebt Kursziel für Rheinmetall an - Rheinmetall erhält Auftrag in Mali

"Da geht noch mehr", schrieb Analyst Alexander Neuberger in einer am Montag vorliegenden Studie. Deutschlands stärkere Rolle in der europäischen Sicherheitsarchitektur zusammen mit ersten Aufträgen aus dem 100-Milliarden-Paket der Bundesregierung für die Bundeswehr erhöhten die Chance auf ein mehr als verdoppeltes Rüstungsgeschäft des Rheinmetall -Konzerns bis etwa Mitte der Dekade, so der Experte.

Rheinmetall erhält Auftrag für Bundeswehr-Sanitätseinrichtung in Mali

Rheinmetall hat über die Tochter ZMS einen Auftrag zur Ausstattung der Bundeswehr-Sanitätseinrichtung in Gao (Mali) erhalten. Wie der MDAX-Konzern mitteilte, hat die Bundeswehr der Tochter Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS) mit der Bereitstellung und Integration modernster Medizintechnik in die sanitätsdienstliche Versorgungeinrichtung des Bundeswehr-Feldlagers "Camp Castor" beauftragt.

Der Auftrag hat laut Mitteilung ein Gesamtvolumen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Bereitstellung des Materials soll in der zweiten Jahreshälfte erfolgen, die Integration vor Ort in Mali sei für Jahresende geplant.

In dem Auftrag enthalten ist den weiteren Angaben zufolge auch die Schulungen von Personal, umfassende Dokumentationsleistungen sowie ein Service- und Instandhaltungspaket.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel am Montag zunächst im Plus, dreht im Verlauf jedoch ins Minus und gibt zeitweise um 0,89 Prozent auf 206,20 Euro nach.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2022 / 07:58 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2022 / 07:58 / CEST

FRANKFURT (dpa-AFX Broker / Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images