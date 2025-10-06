Eli Lilly Aktie News: S&P 500 Aktie Eli Lilly macht am Abend Boden gut

Blick auf Eli Lilly-Kurs

Die Aktie von Eli Lilly zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Eli Lilly legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 847,73 USD.

Das Papier von Eli Lilly legte um 20:05 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 847,73 USD. Bei 856,30 USD markierte die Eli Lilly-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 841,18 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 252.482 Eli Lilly-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 936,88 USD markierte der Titel am 15.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 10,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 624,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Eli Lilly-Aktie ist somit 26,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Eli Lilly seine Aktionäre 2024 mit 5,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,87 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Eli Lilly-Aktie bei 994,00 USD.

Eli Lilly ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,29 USD gegenüber 3,28 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,56 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 11,30 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Experten taxieren den Eli Lilly-Gewinn für das Jahr 2025 auf 22,81 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Eli Lilly-Aktie

Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group

Novo Nordisk-Aktie legt zu: US-Deal mit Pfizer und Kaufempfehlung im Blick

S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eli Lilly von vor 5 Jahren eingefahren